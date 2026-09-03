GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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03.09.2026 12:00:00
Where Will GE Vernova Be in 10 Years?
GE Vernova (NYSE: GEV) was spun off from General Electric a little more than two years ago. By 2036, we'll look back at that breakup as one of the better corporate decisions GE ever made.If you're unfamiliar, GE Vernova sells gas turbines, wind turbines, nuclear technology, transformers, grid equipment, and the software and services needed to keep much of it running. That means the company doesn't have to predict exactly how the U.S. will generate electricity 10 years from now, because it can make money from nearly all of it. And with electricity demand accelerating, that's a very good business to be in.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu GE Vernova
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