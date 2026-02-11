IonQ Aktie
11.02.2026 06:00:00
Where Will IonQ Stock Be in 1 Year?
Throughout the artificial intelligence (AI) revolution, investors have primarily looked to semiconductors, data centers, and cloud service providers for growth. But over the last year, another concept started capturing the interest of AI investors: quantum computing.One of the most popular quantum computing stocks is a company called IonQ (NYSE: IONQ). At one point, shares had skyrocketed over 90% last year. But today? IonQ stock is down nearly 60% from its high a year ago.Is this the beginning of a falling knife, or are smart investors buying the dip in the quantum computing pure play?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
