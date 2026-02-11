Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|
11.02.2026 22:13:00
Where Will Palo Alto Networks Be in 1 Year?
Since launching its stock in 2012, Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) has dramatically overperformed the market. Its suite of cybersecurity products helped companies protect networks and devices as innovations such as cloud computing and smartphones dramatically transformed the cybersecurity needs of IT networks.Unfortunately, cybersecurity has also become a highly competitive industry, and with questions surrounding its growth and recent acquisitions, its stock has struggled over the last year, falling by around 15%. Now the question for investors is whether the stock can get back on track over the next 12 months, or if investors should refrain from adding more shares. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palo Alto Networks Inc
|140,30
|2,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.