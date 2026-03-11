Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 15:15:00

Where Will Realty Income Be in 10 Years?

Realty Income (NYSE: O) has a market cap of around $60 billion. It owns over 15,500 properties spread across the United States and Europe. It is, by far, the largest net lease real estate investment trust (REIT) you can buy. Here's why that's a good thing and what it likely means for the next decade.Realty Income's tenants pay for most of the property-level costs associated with the assets they occupy. That is known as a net lease, which materially reduces business risk for Realty Income. In the end, many of the transactions the company enters into turn out to be financing events for the seller, who usually becomes the property's tenant in a sale-leaseback transaction. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Realty Income Corp.

mehr Nachrichten