:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
25.02.2026 02:30:00
Where Will Rigetti Computing Be by 2030?
Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) stock has come back to Earth -- somewhat. After riding a wave of enthusiasm to $58, shares now sit around $16.The bull case requires a lot to go right: Rigetti must make fundamental technological breakthroughs that allow it to land sustained commercial contracts that will lead to annual revenues orders of magnitude larger than the $7.5 million it brought in during the last 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
