Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
27.02.2026 20:00:00
Where Will Rigetti Computing Be in 5 Years?
After Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) rode a wave of enthusiasm that saw the quantum computing stock reach above $58, shares have tumbled to around $16 as investors question whether the company's sky-high valuation is justified.Some recent stumbles have accelerated the stock's decline, like the delay of Rigetti's most ambitious quantum computer to date, Cepheus-1-108Q, and its failure to advance in a crucial government program.While Rigetti bulls point to partnerships with chipmaking giant Nvidia and other government agencies as signs of a bright future, headlines and potential only go so far. Rigetti needs to start turning that potential into real dollars.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|14,70
|-6,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.