Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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10.09.2026 17:30:00
Where Will Rocket Lab Stock Be by This Time Next Year?
Any prediction about a stock's future price should be taken with a big grain of salt. This one is no exception. Nobody owns a functioning crystal ball.
Still, if you can take a step back and see the bigger picture, it's possible to make a reasonable, educated guess. Here's such a guess for Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) shares.
It's been a tough past few months for Rocket Lab stockholders. Although shares soared in May in response to impressive first-quarter results and encouraging second-quarter guidance, the stock has since fallen 57% from that late-May peak.
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|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|53,30
|-1,66%
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