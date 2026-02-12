Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
12.02.2026 14:02:00
Where Will Rocket Lab Stock Be in 1 Year?
The space economy is one of the hottest investment themes of 2026. Privately held SpaceX leads the way and is reportedly planning an IPO this year, with a valuation of $1 trillion or more expected at its public market debut.But what if you want to buy a stake in the fast-growing space economy right now? The good news is that any investor can do this by buying Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock, a hot competitor to SpaceX whose stock is up 594% over the last five years.Let's take a look at Rocket Lab's business and see where the stock might be in one year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
11.02.26
|Erste Schätzungen: Rocket Lab veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|56,50
|2,73%
