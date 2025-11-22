:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
22.11.2025 16:54:00
Where Will SoFi Technologies Stock Be in 10 Years?
SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI), the fintech once known as Social Finance, went public by merging with a special purpose acquisition company (SPAC) on June 1, 2021. Its stock opened at $21.97 on its first day, but it sank to an all-time low of $4.30 on Dec. 7, 2022.SoFi's stock was mainly driven lower by rising interest rates, which chilled the market's demand for fresh loans and compressed its valuations. The federal freeze on student loan payments, which lasted for nearly three years until September 2023, exacerbated that pressure.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!