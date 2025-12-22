:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
22.12.2025 07:15:00
Where Will Target Stock Be in 3 Years?
Target (NYSE: TGT) proved itself to be a winning stock for investors during the early days of the pandemic. The company's digital sales platform and delivery options were just what shoppers were looking for as coronavirus cases soared -- contactless shopping was the priority for many. All of this helped Target increase its level of annual revenue by about $30 billion in just a few years.But in more recent times, the company's earnings and stock price have suffered. The retailer has faced a variety of headwinds -- from pressure on the consumer's wallet to theft in stores and disappointment from shoppers about the general shopping experience. Target has recognized these and other problems and is taking major steps to turn things around.Where will Target stock be in three years? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX am Montag mit kleinem Plus erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen in Grün
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich zum Wochenstart leichte Gewinne an, während der deutsche Leitindex wenig bewegt erwartet wird. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.