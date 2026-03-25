Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
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25.03.2026 21:02:00
Where Will Vertex Pharmaceuticals Be in 1 Year?
Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) has significantly underperformed broader equities over the past 12 months, with its shares down 10% since March of 2025, compared to a 15% gain for the S&P 500. However, ongoing developments suggest that the biotech leader could be staging a rebound, and if it does, now might be a great time to buy the stock. Let's see how things could unfold for Vertex Pharmaceuticals in the next year. Image source: Getty Images.Vertex Pharmaceuticals makes most of its money from the sale of medicines for cystic fibrosis (CF), a rare disease that affects the lungs and other organs and causes difficulty breathing. Vertex Pharmaceuticals' most important therapies for CF are Trikafta, which treats up to 90% of CF patients, and the newer Alyftrek, which offers the added benefit of once-daily dosing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
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