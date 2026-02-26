Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
|
26.02.2026 21:21:04
Whetstone Capital Exits GitLab as Enterprises Rethink AI-Driven Software Development Tools
According to a recent SEC filing dated February 13, 2026, Whetstone Capital Advisors, LLC reported selling its entire 192,532-share holding in GitLab (NASDAQ:GTLB). The estimated transaction value, based on the quarter’s average pricing, was approximately $8.68 million. The fund’s quarter-end position in the company dropped to zero shares, a net position value change of $8.68 million.The fund fully exited the position; as of December 31, 2025, GitLab represented 0% of 13F reportable AUM.Top holdings after the quarter:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gitlab Inc Registered Shs -A-
|
02.12.25
|Ausblick: Gitlab A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.09.25
|Ausblick: Gitlab A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)