Leading Holdings Group Aktie
WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000
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09.11.2026 12:15:23
Who is Ilse Aigner, leading candidate for Germany's next president?
She would be the first female president and the first Christian Social Union politician to hold Germany's highest office. Ilse Aigner is the favored candidate for the Federal Convention vote on January 30.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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