Core Scientific Aktie
WKN DE: A3E3TQ / ISIN: US21874A1060
|
28.12.2025 17:15:36
Why a $7.3 Million Bet on Core Scientific Looked Smart at Quarter-End but Got Tested 30% Later
On November 13, Zurich-based PSquared Asset Management disclosed a new position in Core Scientific (NASDAQ:CORZ), acquiring 405,800 shares valued at approximately $7.28 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 13, PSquared Asset Management AG established a new position in Core Scientific during the third quarter. The firm acquired 405,800 shares, bringing its end-of-quarter holding to $7.28 million, or 5.78% of its $125.97 million in U.S. equity assets. Core Scientific did not appear in the fund's previous quarterly filing.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
