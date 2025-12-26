Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
26.12.2025 22:53:32
Why a Fund Ditched a $5.1 Million Riot Platforms Stake Amid a Strong Run
On November 14, New York City-based 13D Management reported in its quarterly filing that it fully exited its position in Riot Platforms, Inc, reducing exposure by $5.12 million.According to a recent SEC filing dated November 14, 2025, 13D Management LLC liquidated its entire holding in Riot Platforms (NASDAQ:RIOT). The fund sold all 453,272 shares, removing a position valued at approximately $5.12 million based on quarterly average pricing. The previous quarter, the stake represented 4.7% of the fund's 13F reportable assets.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Riot Platforms
