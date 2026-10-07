HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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07.10.2026 12:28:22
David Ellison built a Hollywood colossus. Now he needs to run it
Media mogul faces a steep challenge after closing his $111bn deal to bring together Paramount and Warner BrosWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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