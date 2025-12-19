|
19.12.2025 22:10:23
Why a Fund Has a $118 Million Bet on This Chinese Stock Still 50% Below Its 2021 Highs
Singapore-based Serenity Capital Management disclosed a purchase of 1 million additional shares of Kanzhun Limited (NASDAQ:BZ), adding approximately $45.6 million as of a November 13 SEC filing.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 13, Serenity Capital Management Pte. Ltd. increased its position in Kanzhun Limited (NASDAQ:BZ) by 1 million shares. The fund’s total holding reached 5 million shares valued at $117.6 million at quarter-end, which is 29.9% of its $394 million in reportable U.S. equity assets.The fund bought additional shares of Kanzhun Limited, bringing the position to 29.9% of 13F AUM, its largest holding as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
