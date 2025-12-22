KE a Aktie
WKN DE: A2QBH4 / ISIN: KYG5223Y1089
Why a Fund Made a $47.5 Million Bet on KE Holdings Even as the Stock Sinks 13%
On November 12, Hong Kong-based Athos Capital disclosed a new position in KE Holdings (NYSE:BEKE), revealing it acquired 2.5 million shares in a transaction estimated at $47.5 million.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dated November 12, Athos Capital established a new stake in KE Holdings (NYSE:BEKE), purchasing 2.5 million shares. The stake, valued at $47.5 million as of September 30, makes KE Holdings the fund's largest position by reported value.This new position accounts for 29.8% of Athos Capital Ltd’s 13F reportable assets under management as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
