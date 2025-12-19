Ambarella Aktie
Why a Fund Placed a $13 Million Bet on Ambarella Stock Before a 20% Post-Earnings Drop
New York City-based S Squared Technology disclosed a buy of 35,000 shares of Ambarella (NASDAQ:AMBA) in a November 13 SEC filing, contributing to an increase in its position of about $4.8 million.S Squared Technology reported the purchase of 35,000 additional shares of Ambarella (NASDAQ:AMBA), according to its November 13 SEC filing. The transaction increased the fund's total Ambarella position to 153,551 shares valued at $12.7 million as of September 30. This marks an approximately 1% increase in the fund’s 13F reportable assets, bringing Ambarella’s weighting to approximately 4.8% of portfolio AUM.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
