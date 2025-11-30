Genius Sports Aktie
WKN DE: A3CNLH / ISIN: GG00BMF1JR16
|
30.11.2025 20:55:28
Why a Hedge Fund Sold Most of Its Genius Sports Stake Despite Best Quarterly Performance in Years
On November 14, New York City-based Cooper Creek Partners Management disclosed a major sale of Genius Sports Limited (NYSE:GENI), reducing its position by an estimated $74.1 million, according to SEC filings.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Cooper Creek Partners Management sold nearly 7.5 million shares of Genius Sports Limited during the third quarter. The position, previously 3% of fund AUM as of the prior quarter, was reduced to a 0.7% allocation, with 1.7 million shares valued at $21.5 million as of September 30.This was a significant sale, reducing GENI’s portion of the fund’s portfolio to 0.7% of 13F AUM after the quarter-end.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.