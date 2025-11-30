Genius Sports Aktie

WKN DE: A3CNLH / ISIN: GG00BMF1JR16

30.11.2025 20:55:28

Why a Hedge Fund Sold Most of Its Genius Sports Stake Despite Best Quarterly Performance in Years

On November 14, New York City-based Cooper Creek Partners Management disclosed a major sale of Genius Sports Limited (NYSE:GENI), reducing its position by an estimated $74.1 million, according to SEC filings.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Cooper Creek Partners Management sold nearly 7.5 million shares of Genius Sports Limited during the third quarter. The position, previously 3% of fund AUM as of the prior quarter, was reduced to a 0.7% allocation, with 1.7 million shares valued at $21.5 million as of September 30.This was a significant sale, reducing GENI’s portion of the fund’s portfolio to 0.7% of 13F AUM after the quarter-end.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Genius Sports Limited Registered Shs

