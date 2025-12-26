IES Holdings Aktie
WKN DE: A2AKNG / ISIN: US44951W1062
|
26.12.2025 17:25:38
Why a Major Investor Cut IES Holdings Exposure by $12 Million Amid a Big Stock Rally
On November 13, New York-based JB Capital Partners disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it sold 41,004 shares of IES Holdings (NASDAQ:IESC), reducing its position by $12.06 million.According to a filing with the SEC dated November 13, JB Capital Partners LP sold 41,004 shares of IES Holdings during the third quarter. The transaction reduced its stake to just 841 shares with a quarter-end value of $334,424. The transaction left IES Holdings at just 0.06% of JB Capital Partners LP’s reportable AUM after the quarter. The position previously accounted for 2.3% of the fund’s assets under management as of June 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IES Holdings Incmehr Nachrichten
|
20.11.25
|Ausblick: IES zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: IES präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu IES Holdings Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IES Holdings Inc
|338,00
|-2,03%