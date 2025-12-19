ABM Industries Aktie

WKN: 857218 / ISIN: US0009571003

19.12.2025 01:51:13

Why ABM Industries Stock Sagged by Almost 10% Today

Why ABM Industries Stock Sagged by Almost 10% Today

Dividend King ABM Industries (NYSE: ABM) wasn't looking so regal on Thursday. Following two bearish post-earnings analyst moves, investors aggressively sold the stock, resulting in a nearly 10% decline in value. Baird's Andrew Wittmann downgraded his recommendation on ABM. He now feels the industrial services company is a neutral, rather than a buy. He also reduced his price target to $51 per share from $55.
