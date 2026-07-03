Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
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03.07.2026 02:16:44
Why AeroVironment Stock Climbed Today
Shares of AeroVironment (NASDAQ: AVAV) rose sharply on Thursday after the drone designer was awarded a lucrative contract from the U.S. Army. Image source: Getty Images.AeroVironment received a $500 million fixed-price contract for counter-unmanned aerial systems (C-UAS).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Aerovironment IncShs
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09.03.26
|Ausblick: Aerovironment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)