Aerovironment Aktie

Aerovironment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088

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03.07.2026 02:16:44

Why AeroVironment Stock Climbed Today

Shares of AeroVironment (NASDAQ: AVAV) rose sharply on Thursday after the drone designer was awarded a lucrative contract from the U.S. Army. Image source: Getty Images.AeroVironment received a $500 million fixed-price contract for counter-unmanned aerial systems (C-UAS).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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