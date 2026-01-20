Aerovironment Aktie

WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088

20.01.2026 17:12:33

Why AeroVironment Stock Dropped Today

AeroVironment (NASDAQ: AVAV) stock tumbled 4.7% through 10:50 a.m. ET Tuesday, and it's not hard to figure out why ... although AV isn't making it easy, and you do have to do a little digging:This morning, the U.S. Government "issued a stop work order on the Company's Other Transaction Agreement for the delivery of BADGER phased array antenna systems to support the Satellite Communication Augmentation Resource ("SCAR") program."Image source: AeroVironment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
