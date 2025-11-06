Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
|
06.11.2025 21:40:00
Why AeroVironment Stock Is Losing Altitude Today
Why AeroVironment Stock Is Losing Altitude Today

Each day this week, AeroVironment (NASDAQ: AVAV) stock had closed slightly lower than where it had ended on the preceding day. That trend seems poised to continue today as shares of the drone maker continue to descend lower.The cause for today's drop? Two of Cathie Wood's Ark Invest exchange-traded funds (ETFs) reported selling shares of AeroVironment yesterday, and investors seem motivated to follow suit today.As of 1:57 p.m. ET, shares of AeroVironment are down 5.3%, recovering slightly from their earlier decline of 6.8%.
08.09.25
23.06.25
09.06.25
