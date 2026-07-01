Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
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01.07.2026 02:50:17
Why AeroVironment Stock Skyrocketed Today
Shares of AeroVironment (NASDAQ: AVAV) surged on Tuesday after the drone specialist delivered strong gains in revenue and earnings.Image source: Getty Images.AeroVironment's revenue soared 133% year over year to $641.6 million in its fiscal fourth quarter, which ended on April 30. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Aerovironment IncShs
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09.03.26
|Ausblick: Aerovironment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)