AES Aktie
WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059
|
02.03.2026 20:33:48
Why AES Stock Crashed Hard Today
AES Corporation (NYSE: AES) stock collapsed Monday morning, falling 17.2% through 2:15 p.m. ET after the company announced it will sell itself to a consortium led by private equity powerhouse BlackRock (NYSE: BLK).The price: $15 per share -- 13% less than AES cost Friday.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AES Corp.
|
22:34
|Gewinne in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
20:04
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
16:03
|S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel Verlust hätte ein AES-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
15:20
|BlackRock’s GIP and EQT make $33bn bet on electricity demand (Financial Times)
|
01.03.26
|Ausblick: AES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.02.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)