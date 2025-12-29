Agnico-Eagle Mines Aktie
WKN: 860325 / ISIN: CA0084741085
29.12.2025 17:48:25
Why Agnico Eagle Mines Stock Dropped Today
Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM) stock tumbled 5.7% through 11:30 a.m. ET Monday on a big reversal of the precious metals trade.As CNBC reports, silver hit an all-time high price north of $80 an ounce last night, but dropped dramatically this morning as traders took profits, falling as low as $70.25 per ounce. At last report, silver prices were still down approximately 7.9% at $71.12 per ounce, and gold prices were down 4.5% at $4,349.30. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
