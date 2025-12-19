Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
20.12.2025 00:25:01
Why AI Stock BigBear.ai Holdings Flew 11% Higher on Friday
News of a fresh business partnership, combined with a modest rally in tech stocks, helped drive up the share price of BigBear.ai (NYSE: BBAI) on Friday. The company's stock rose at double-digit rates, closing the day more than 11% higher.Just after market close on Thursday, BigBear.ai announced its latest public-sector business collaboration. It wrote in a press release that it has formed a strategic partnership with C Speed, a defense company specializing in radar technology. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!