Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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22.10.2026 10:53:00
Why Anthropic Is Racing to IPO While OpenAI Waits Until 2027
Two of the leading AI labs are choosing divergent fundraising paths. Anthropic, which developed the Claude family of large language models (LLMs), is planning an initial public offering (IPO) as early as mid-November and could file for it as soon as Friday, according to media reports on Wednesday.
By contrast, OpenAI, the developer of ChatGPT, had been planning an IPO in 2026, but has decided to postpone that and is now in talks to hold another private funding round instead. That's a big change for a company that was previously racing toward the public-market finish line.
Here's why Anthropic is still aiming to IPO by the end of the year and why OpenAI decided to wait.
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