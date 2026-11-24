Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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24.11.2026 22:35:02
Why Anthropic Stock Fell Again
Anthropic, PBC (NASDAQ:ANT) stock dropped 6.6% on Tuesday, Nov. 24, as a sell-off across AI stocks pushed shares below their IPO price for the first time.
The Nasdaq Composite fell 1.4%.
Anthropic went public last week in the largest IPO in history -- taking the briefly held crown from SpaceX (NASDAQ:SPCX). With more demand than supply, the stock opened at $111.50, 34.3% above the offer price of $83. But after an explosive start, shares have slid each day since, even falling 1.4% yesterday amid a sea of green.
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