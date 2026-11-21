Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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21.11.2026 17:21:14
Why Applied Aerospace & Defense Stock Tanked This Week
A wave of analyst downgrades following management warnings about supplier bottlenecks and margin pressure sent Applied Aerospace & Defense (NYSE:AADX) dropping 23.5% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.
Applied Aerospace & Defense stock changed hands at $6.41 as of the close on Friday, Nov. 20, down 23.5% from Friday, Nov. 13's close. Across those five sessions, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 8.6%, and the Nasdaq-100 fell 10.4%.
Image source: Getty Images.
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