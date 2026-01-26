:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
26.01.2026 18:00:00
Why Applied Digital Could Be a Top Value Pick in 2026
Applied Digital (NASDAQ: APLD) is quietly becoming a critical AI infrastructure provider as hyperscalers race for computing power. Explosive revenue growth, rising guidance, and a potential $10B deal could unlock massive upside if execution holds.Stock prices used were the market prices of Jan. 19, 2026. The video was published on Jan. 25, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
