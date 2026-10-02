Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
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03.10.2026 00:21:39
Why Applied Digital Stock Popped by 5% Today
Applied Digital (NASDAQ:APLD) finished the trading week on quite a high note. The artificial intelligence (AI) data center developer published an update on one of its facilities, and investors obviously found the news very encouraging. They traded the stock up by more than 5% on Friday.
Before market open, Applied issued a press release announcing that it has reached ready-for-service (RFS) status for the second phase of building 2 at Polaris Forge 1, a data center it's building out in North Dakota. RFS is an industry term meaning that the construction, diagnostic, and power setups for an asset have been completed, and said asset is operational.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Applied Digital Corporation Registered Shs
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09.06.26
|Applied Digital-Aktie zieht stark an: Milliarden-Mietvertrag abgeschlossen und Kapitalmaßnahme angekündigt (finanzen.at)
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07.04.26
|Ausblick: Applied Digital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Applied Digital Corporation Registered Shs
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