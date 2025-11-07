Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
07.11.2025 21:32:00
Why Applied Digital Stock Saw Big Pullbacks But Has Bounced Back Today
Applied Digital (NASDAQ: APLD) stock has seen another day of big volatility in Friday's trading. The company's share price was down 0.3% as of 3:15 p.m. ET amid the backdrop of a 0.1% pullback for the level of the S&P 500 and a 0.6% decline for the Nasdaq Composite. The stock bounced back after having been down as much as 9.9% earlier in trading.While there doesn't appear to be any business-specific catalyst behind Applied Digital's valuation volatility, the stock is losing ground in conjunction with wavering confidence in the near-term outlook for artificial intelligence (AI) stocks and bearish macroeconomic indicators.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Co Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Applied Co Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|3 860,00
|-1,78%
|Applied Digital Corporation Registered Shs
|26,10
|-4,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.