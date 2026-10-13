Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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13.10.2026 21:53:56
Why Applied Materials Sank Today
Shares of semiconductor equipment supplier Applied Materials (NASDAQ:AMAT) sank on Tuesday, down 7.2% as of 3:53 p.m. EDT.
Applied Materials unveiled its $5 billion EPIC research center in Silicon Valley yesterday, a new facility meant to aid co-innovation with Applied's customers.
Today, Applied followed up on yesterday's event with an investor presentation. While the company painted a bullish picture of the future, the presentation omitted a key data point many investors would have liked to know. Given recent jitters over the sustainability of the AI build-out, it’s no wonder the limited disclosure triggered a sell-off.
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