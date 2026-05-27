AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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27.05.2026 22:40:09
Why Applovin Rallied Today
Shares of AppLovin (NASDAQ: APP) rallied 10.4% on the day.AppLovin didn't report any financial news today, as its first-quarter earnings report came on May 11. However, one Wall Street analyst gave the stock a thumbs-up on Wednesday, noting that AppLovin's growth potential may still be underestimated. In an analyst note today, Morgan Stanley analyst Matthew Cost kept an Overweight rating and a $720 price target on the stock. That compares with a $514 stock price at the start of the day.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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