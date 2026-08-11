Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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11.08.2026 19:01:28
Why Archer Aviation Stock Just Jumped 9%
Archer Aviation (NYSE: ACHR) stock was up more than 9% as of 12:59 p.m. ET Tuesday. Markets were down slightly, with the S&P 500 falling 0.2% and the Nasdaq Composite losing 0.5%.Shares of the electric vertical takeoff and landing (eVTOL) developer are flying higher following the release of its latest earnings report and the announcement of a major deal with aviation giant Boeing. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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