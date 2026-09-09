Why Argan Stock Swooned by Almost 8% Today

An analyst initiated coverage of Argan (NYSE: AGX) stock early Monday morning. Unfortunately for the company and its investors, her opening evaluation was not positive. Buffeted by that headwind, Argan's stock fell by almost 8% that day.

That prognosticator is Dimple Gosai of Piper Sandler, who believes Argan rates an underweight (i.e., sell) at its current level. She set a price target of $273 per share for the industrial stock, which is 32% below its most recent closing price.

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