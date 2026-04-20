AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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20.04.2026 17:16:00
Why AST SpaceMobile Stock Crashed on Monday
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) stock -- the company that started the direct-to-cell (DTC) satellite revolution five years ago -- fell 9.9% through 11:10 a.m. ET Monday after announcing its newest BlueBird satellite failed to reach its intended orbit after launch on Sunday. Don't blame AST for this failure, however.It's all Blue Origin's fault.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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01.03.26
|Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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09.11.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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