AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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12.05.2026 17:55:02
Why AST SpaceMobile Stock Just Crashed
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) stock tumbled an unlucky 13.3% through 11:35 a.m. ET Tuesday after missing badly on Q1 earnings last night.Heading into the report, analysts weren't optimistic, predicting the direct-to-cell satellite company would lose $0.21 per share on sales of $37.5 million. In fact, AST lost $0.66 per share, and sales were less than half the prediction -- $14.7 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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