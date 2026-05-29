AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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29.05.2026 16:05:15
Why AST SpaceMobile Stock Just Crashed
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) got disastrous news from launch partner Blue Origin overnight. A Blue Origin New Glenn rocket, undergoing an engine test, exploded on its launch pad at Cape Canaveral in Florida. Initial reports suggest the LC-36A launch complex has been badly damaged, if not destroyed. As a result, Blue Origin won't be launching any BlueBird satellites for AST anytime soon -- and AST stock is down 17.3% as of 9:45 a.m. ET.Image source: Blue Origin.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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