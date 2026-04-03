AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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03.04.2026 17:18:20
Why AST SpaceMobile Stock Soared This Week
As broadband connectivity has become increasingly crucial, AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) is launching satellite arrays to deliver connectivity through low-orbit satellites. That's why investors have flocked to the stock in the last year. Shares have quadrupled in that time, but the ride has been a bit bumpier this year. Though AST stock is up 27.5% year to date, the move has come in fits and starts. This week, shares surged 17.7%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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01.03.26
|Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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09.11.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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