AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
16.01.2026 19:01:22
Why AST SpaceMobile Stock Zoomed Higher This Week
Shares of AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) popped again this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The company is a start-up working to build a satellite constellation that can beam internet connectivity directly to smartphones, and it just won validation from the U.S. government to bid on contracts for the Golden Dome security system. The stock is up 18.6% this week as of this writing at 12:41 PM EST on Friday, Jan. 16, and is up over 400% in the past year.Here's why AST SpaceMobile stock was rising again this week, and whether you should buy shares today. Utilizing giant satellites, AST SpaceMobile is building a satellite internet service that can beam internet to smartphones without a satellite terminal. This will directly compete with Starlink once launched, and could prove disruptive because of the friction reduction of not needing a satellite dish to capture the signal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
