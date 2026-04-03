Avis Budget Group Aktie
WKN DE: A0KEE9 / ISIN: US0537741052
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04.04.2026 00:04:26
Why Avis Budget Group Stock did a U-Turn This Week
Avis Budget Group (NASDAQ: CAR) stock didn't exactly begin this trading week in the fast lane, but it soon shifted into favor with investors. Following a notable drop on Monday, sentiment on the car rental mainstay improved dramatically. Ultimately, the stock ended the week 28% higher, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.On Monday, Avis was out of favor with Mr. Market. After market hours on the previous trading day, it announced a secondary share issue and, as usual with such flotations, investors traded out of the stock on fears of dilution. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Avis Budget Group Inc.
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26.10.25
|Ausblick: Avis Budget Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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Analysen zu Avis Budget Group Inc.
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