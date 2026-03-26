Avis Budget Group Aktie
WKN DE: A0KEE9 / ISIN: US0537741052
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27.03.2026 00:41:08
Why Avis Budget Group Stock Zoomed Ahead Today
A well-timed marketing campaign and chaos at U.S. airports are among the factors making Avis Budget Group (NASDAQ: CAR) shares very attractive to investors these days. On Thursday, the auto rental conglomerate's stock surged 13% on a generally gloomy day for the market.The current political impasse over the continued funding of the Department of Homeland Security (DHS) has directly affected the functioning of airports. The Transportation Security Administration (TSA) is a sub-agency of the DHS, and its operations have been hampered by the dispute, leading to long lines at airport security checkpoints.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Avis Budget Group Inc.
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Avis Budget Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.10.25
|Ausblick: Avis Budget Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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Analysen zu Avis Budget Group Inc.
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