BellRing Brand a Aktie
WKN DE: A2PSTL / ISIN: US0798231009
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19.11.2026 02:52:42
Why BellRing Brands Stock Surged Today
Shares of BellRing Brands (NYSE:BRBR) jumped 24% on Wednesday after the nutritional supplements maker issued an upbeat earnings forecast for the year ahead.
Image source: Getty Images.
BellRing's net sales rose 7% year over year to $692 million in its fiscal 2026 fourth quarter, which ended on Sept. 30. The gains were fueled by higher sales of the wellness company's ready-to-drink Premier Protein shakes.
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