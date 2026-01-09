Beyond Meat Aktie

Beyond Meat für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091

09.01.2026 01:08:57

Why Beyond Meat Stock Jumped This Week

Shares of Beyond Meat (NASDAQ: BYND) were moving higher this week as a meme-stock rally seemed to return in the stock, with traders calling for a short squeeze.That was enough to engineer a pop in the stock on Wednesday, and as of Thursday's close, the stock was up 17% for the week, according to S&P Global Market Intelligence. Image source: Beyond Meat.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
