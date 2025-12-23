Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
23.12.2025 20:08:45
Why Beyond Meat Stock Just Dropped
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock tumbled 8.1% through 1:50 p.m. ET Tuesday after making a pair of filings with the SEC. The upshot of the news: Beyond Meat is preparing to dilute its shareholders.We just don't know by how much yet.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
