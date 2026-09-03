Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
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03.09.2026 09:00:01
Why Beyond Meat Stock Slumped Last Month
August was a busy month for Beyond Meat (NASDAQ: BYND). However, it wasn't ultimately a prosperous one. The company announced and effected a reverse stock split, a financial engineering move that rarely makes investors happy. This mitigated a positive development, namely a quarterly earnings report that featured beats on the top and bottom lines.Investors clearly chose to focus on the negative of that reverse stock split. From beginning to end, Beyond Meat's shares fell by almost 22% over the course of August.The good news hit the headlines first. On Aug. 5, Beyond Meat unwrapped its second-quarter results, revealing that revenue for the period was $68.8 million. That represented an 8% decline from the same frame of 2025. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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